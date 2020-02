Tendances Première : La technologie pour faciliter la vie des citoyens sur Auvio

Hackathon Citizens of Wallonia. Créez des services innovants pour construire la ville de demain, tel est le but de cet événement qui aura lieu du 6 au 8 mars. Citizens of Wallonia est un hackathon dédié aux Smart Cities, pour créer de nouveaux usages grâce au numérique et développer des solutions pour faciliter la vie des citoyens ! Une compétition de 48 heures avec des coachs et des jurys issus de la technologie, de l’innovation et du business. Des récompenses à la hauteur du challenge et l’opportunité d’entreprendre au-delà du marathon ! On en parle avec Nicolas Installé, directeur exécutif de Futurocité et Stéphane Huguier, directeur du Service Informatique de la Ville de Wavre et Président de l’ASBL Octobus.