Tendances Première : Le Plan Loup 2020 sur Auvio

Depuis fin 2015, cinq loups différents ont été identifiés avec certitude en Wallonie par le Réseau Loup. C’est indéniable, avec la présence de Naya, Akela, Noëlla et August, le loup reprend peu à peu ses droits en tant qu’espèce protégée. Mais comment faire cohabiter le loup avec les intérêts parfois divergents des acteurs ruraux ? La plupart des pays européens ont établi des « Plans Loups ». Ils visent, entre autres, à décrire les actions de suivi de l’espèce, ils aident à la mise en place d’une protection des troupeaux et à des compensations aux éleveurs en cas de perte. Qu’en est-il en Belgique ? On en parle avec Violaine Fichefet, experte Faune sauvage au SPW Environnement, coordinatrice du Réseau Loup. Benoît Bolkaerts, un des trois représentants du secteur de l’élevage dans le Réseau Loup et Corentin Rousseau, spécialiste en biodiversité du WWF.