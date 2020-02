Tendances Première : Alcool et cerveau. avec Sophie Laguesse, chercheuse en neurosciences ULG sur Auvio

En Belgique, un jeune sur cinq boit régulièrement de l’alcool avant 16 ans. C’est trois fois plus que dans les pays voisins. Ainsi, 116 enfants de 12 ans ont été hospitalisés pour abus d’alcool en 2018. Or, on le sait aujourd’hui, la consommation d’alcool modifie la chimie des connexions entre neurones. Et pour un cerveau adolescent, qui n’est pas fini, les conséquences peuvent s’étendre à la mémoire, les capacités d’apprentissages et autres. On en parle avec Sophie Laguesse, chercheuse en neurosciences au laboratoire GIGA de l’ULiège.