Tendances Première : Les Défis environnementaux de l’agriculture. sur Auvio

Les Défis environnementaux de l’agriculture. Elle est souvent en première ligne de tir lorsque l’on parle environnement, alimentation et pollution. Pourtant l’agriculture n’est pas un monde figé qui occulte les problèmes sociétaux d’aujourd’hui, au contraire. Il y a des choses qui changent et particulièrement chez nous en Wallonie. Quels sont les défis environnementaux de l’agriculture chez nous ? Qu’est ce qui est fait pour aider les agriculteurs pour négocier ce tournant social et économique, qu’ils fassent le choix ou non d’une agriculture ou d’un élevage plus écologique ? Qu’est ce qui se fait déjà ? Comment améliorer encore la situation ? On en parle avec Hugues Falys, agriculteur et porte-parole de la FUGEA, Eric Froidmont, Coordinateur de l'Unité Nutrition animale et Durabilité du Centre de recherche agronomique de Wallonie (CRAw) et Alain Schonbrodt, de l’Union Professionnelle des Vétérinaires.