Tendances Première : "Boys, Boys, Boys" : Que veulent dire les mecs aujourd'hui ? sur Auvio

Boys, boys, boys. Les hommes souffrent. Ils ont des peurs irraisonnées, Des complexes, des poils qui piquent. Des traumatismes. Les hommes ne veulent pas forcément être des hommes. Ils ne sont pas forcément forts, ne doivent pas l’être. Envoyés à la guerre depuis la nuit des temps, ils sont aussi victimes de maltraitance, d’abus, d’humiliation. Eux aussi se font violer. Et ce n’est pas forcément le pied. Et si c’était ça aussi le féminisme ? Donner l’espace aux hommes de briser l’icône stylisée du puissant protecteur. Une pression démesurée injuste, débile. « Boys Boys Boys » interroge les garçons pour savoir comment ils vont afin d'entendre ce qui ne se dit pas quand on est un mec. Boys Boys Boys questionne la liberté de chacun à être fille ou garçon ou les deux à la fois. Avec Diane Fourdrignier (autrice et metteuse en scène du spectacle "Boys Boys Boys") et de Samuel De Fontbaré (comédien dans la pièce). https://lesrichesclaires.be/portfolio-item/boys-boys-boys/