Tendances Première : Commander par le geste...Qui commande ? sur Auvio

Commander par le geste… Qui commande ? Aujourd’hui, d’un simple glissement de doigt, le monde est à notre portée. Tout ou presque peut se commander par le geste : son smartphone, sa voiture, son chauffage, sa télévision, son frigo, son percolateur, … Qu’il s’agisse du toucher ou même d’un geste aérien, l’interaction homme-machine n’a jamais été aussi simple. Mais est-ce souhaitable et aussi naturel et non intrusif qu’on nous le dit ? Est-on vraiment maître de son geste ? Qui commande ? On en parle avec Jean Vanderdonckt l’informaticien de l’UCL, Antoinette Rouvroy, philosophe et Lionel Lawson, CEO de Skemmi.