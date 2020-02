Tendances Première : Le coworking digital sur Auvio

Le coworking digital Phénomène de mode pour digital natives, le coworking se vit aujourd’hui comme une façon de travailler en phase avec son temps, répondant, entre autres, aux préoccupations écologiques et technologiques. Menée depuis 2014 par l’Agence du Numérique, l’enquête Coworking vise chaque année à récolter un certain nombre de retours quantitatifs et qualitatifs auprès des utilisateurs des espaces du réseau Coworking Digital Wallonia. Parmi les chiffres à remarquer en 2019 : la diversité des publics et la proportion des coworkers fréquentant ponctuellement leur espace (soit moins de 4 jours par mois) est passée de 10 % en 2018 à près de 23 % en 2019 et elle est plus marquée chez les utilisateurs en milieu rural et semi-rural. Avec Jérôme Mabille , responsable du projet Coworking Digital Wallonia pour l’Agence du Numérique, Benoit Dessaucy, coworker indépendant basé à l’espace Paix Saint Hubert, Edouard Cambier, président de la Belgian Workspace Association et responsable du coworking Seed Factory. https://www.digitalwallonia.be/fr https://www.cowallonia.be/ https://www.belgianworkspaceassociation.be/