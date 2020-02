Tendances Première : Fonds Albert Vanhee : L'innovation soutenable sur Auvio

Fonds Albert Vanhee – l’innovation soutenable. Primer le prototypage d’innovations techniques soutenables, et aider les étudiants-entrepreneurs à déployer tout le potentiel de ces innovations, c’est tout le défi du Fond Albert Vanhee. L’intention de la fondatrice est de réellement pousser les innovations qui ont un réel potentiel de mise sur le marché. Le Fonds apporte un soutien financier jusqu’à 5.000 euros pour le prototypage et de 2.500 euros pour le Prix de Master. On en parle avec Benoit Derenne (Fondation pour les générations futurs) Laura Beltrame d’Agoria (membre du comité de sélection) Maxime Daniels (Bootrek) et Lara Soggiu (Tulipal) https://www.foundationfuturegenerations.org/fr https://www.facebook.com/BooTrekBelgium/ https://www.facebook.com/ulbruxelles/posts/2601443403225284/