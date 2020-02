Tendances Première : Quel tourisme pour demain? Avec Eric la Bonnardière d'Evaneos sur Auvio

La grisaille de février nous invite souvent à penser à nos futures vacances. Et si nous repensions complètement le futur de nos vacances ? 1,4 milliard, c’est le nombre de touristes internationaux dans le monde aujourd’hui. D’ici 10 ans, ils seront 400 millions de plus. Mais est-ce tenable, si 46% d’entre eux, comme c’est le cas aujourd’hui, se concentrent dans seulement 10 pays ? Face à ces défis, il est urgent de réinventer le modèle de voyage. On en parle avec Eric la Bonnardière, cofondateur et CEO d'Evaneos.