Tendances Première : Les inscriptions en secondaires, dossier Le Ligueur. sur Auvio

LE DOSSIER Les inscriptions en secondaires. C’est la préoccupations numéro 1 des parents qui ont un enfant en 6ème primaire en ce moment : les inscriptions en écoles secondaires. La remise des dossiers se fera à partir du 10 mars et beaucoup se posent de nombreuses questions. Le ligueur propose un dossier dans sa prochaine édition, afin d’y voir plus clair. On en parle avec Romain Brindeau et Yves Marie Vilain-Lepage.