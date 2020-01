Tendances Première : Les Rencontres Images Mentales 2020 sur Auvio

Les Rencontres Images Mentales 2020 Il faut d’urgence changer notre regard sur la Santé Mentale. Les “Rencontres Images Mentales 2020” se dérouleront du 6 au 14 février 2020, durant 8 journées et soirées à l’Espace Delvaux – La Vénerie. Cet événement est organisé par Psymages, en collaboration avec l’ »Autre lieu », la LBFSM et PointCulture. Les Rencontres proposent des projections de fictions, de documentaires, de courts-métrages et de films d’ateliers. Des projections, mais aussi des spectacles, des débats, des rencontres, pour explorer les images de la folie, de la personne en état d’étrangeté ou de souffrance psychique émaillent ce rendez-vous annuel. On en parle avec Christian Marechal, programmateur du festival et Christel Depierreux, Chargée de projets Santé & Cinéma chez PointCulture (www.pointculture.be). https://www.psymages.be/edition2020