Tendances Première : Où sont les femmes dans les IT (Sciences et Technologies de l’Information)? sur Auvio

LE DOSSIER Où sont les femmes dans les IT. Selon Eurostat, les femmes ne représentent que 12% des ingénieurs diplômés en "Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication". La moyenne européenne se situe pourtant autour de 22%. Ce qui reste peu. En France, le taux de féminisation a même reculé dans le secteur des hautes technologies et du numérique tant au niveau des diplômes obtenus que sur leur accès à l'emploi (enquête Gender Scan). INCO et Interface 3 collaborent pour initier les jeunes femmes à la programmation informatique. Ils ont lancé notamment le programme Start&Code. On en parle avec Laure Lemaire, Directrice d’Interface 3, Laurie Frankel qui est DRH chez SlashKernel et Sophie Bonnet « Développeuse back-end ».