Tendances Première : "Tandem local", le documentaire à la rencontre des producteurs locaux de chez nous ! sur Auvio

Tandem Local Du 15 juillet au 22 septembre 2019, François Legrand et Ludovic Bellette ont parcouru à vélo plus de 1000 Km à travers les 10 provinces belges afin de rencontrer des producteurs locaux, des épiciers, des distributeurs et des coopératives. Le but étant de montrer que notre pays bouge et qu’il existe aujourd’hui des alternatives économiques, saines et durables ainsi que des initiatives citoyennes inspirantes. À chaque étape, ils y ont réalisé un tournage avec des interviews. Ce qui a abouti au Documentaire « Tandem Local », prochainement sur nos écrans. On en parle avec les deux auteurs-réalisateurs, qui sont à la recherche de financement pour démarrer le montage de leur film ! https://tandemlocal.be