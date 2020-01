Tendances Première : Voiture, que choisir en matière énergétique ? sur Auvio

LE DOSSIER "Voiture autonome", Damien Deroanne Editions indépendantes En plein Salon de l’Auto, la question est revenue sans cesse : « Pour ma voiture, que choisir en matière énergétique ? ». L’offre n’a en effet jamais été aussi variée (essence, diesel, LPG, CNG, Ethanol, hybride, plug-in, électrique, hydrogène) … et du coup les consommateurs n’ont jamais été aussi perdus. Consultant et conférencier spécialisé dans le futur des mobilités, Damien Deroanne est également un spécialiste reconnu des véhicules autonomes. Avec lui, nous allons essayer de brosser quelques solutions, et balayer quelques clichés sur certaines de ces énergies.