Tendances Première : Prendre soin de la vie (ed. L’iconoclaste). Avec Luc Schuiten, Gauthier Chapelle et Caroline Lesire sur Auvio

Prendre soin de la vie (ed. L’iconoclaste) La vie est un phénomène fascinant. Mais elle est également vulnérable, aujourd’hui plus que jamais. Et nous devons en prendre soin comme notre bien le plus précieux. Prendre soin de la planète, de nous et de tous ceux qui nous entourent. Mais comment faire ? Quelles sont les initiatives possibles, individuelles et collectives ? Comment peu à peu changer notre façon d’être ? Telle est la quête de ce livre écrit à plusieurs mains. Des auteurs aujourd’hui connus pour leur transmission du bien-être. Nous recevons Caroline Lesire de Emmergences, Gauthier Chapelle, ingénieur agronome, spécialiste du biomimétisme et l’architecte « végétal » Luc Schuiten.