Tendances Première : Eloge des mères imparfaites (Ed.Sciences Humaines) sur Auvio

Eloge des mères imparfaites (ed. Sciences Humaines) Les médias, les réseaux sociaux, la famille : tout et tout le monde autour du jeune parent lui explique comment bien élever son enfant... en se prétendant parfaitement informé et bienveillant, évidemment ! Pourtant, la recette miracle semble varier d’une personne à l’autre, d’une époque à l’autre et s’avère finalement, aussi aléatoire qu’impossible à atteindre. Chaque expérience familiale est unique. Il n'y a pas UNE méthode éducative. LA mère parfaite n'existe pas, ne peut pas exister. On en parle avec Romina Rinaldi, docteur en psychologie, chargée de cours à l’UMons.