Tendances Première : Sommes-nous tous des menteurs ? sur Auvio

Les Mensonges (Ed Odile Jacob) Sommes-nous tous menteurs ? Ou bien existe-t-il des contextes qui favorisent le mensonge ? Y a-t-il de bons et de mauvais menteurs ? Peut-on mentir en cachant ses émotions ? Pourquoi est-il souvent si difficile de détecter que l’on nous ment ? Et de quels moyens disposons-nous aujourd’hui pour déterminer qu’un individu ne dit pas la vérité ? A une époque où certains font passer les propos mensongers pour de simples différences d’appréciations, le livre « Mensonges ! Une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique » (Ed. Odile Jacob) du Dr. Xavier Seron est particulièrement bienvenu ! On en parle avec lui en studio.