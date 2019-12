Tendances Première : Comment repenser l’espace culturel en nouvelles expériences numériques? sur Auvio

Culture 2.0 et Co-Culture Fait rarement évoqué, la transition digitale touche aussi les professionnels de la culture. Comment repenser l’espace culturel en nouvelles expériences, en profitant au maximum du nouvel écosystème numérique ? Le numérique, l’internet, les réseaux sociaux, les data, les algorithmes : des outils ou une fin en soi ? Et comment valoriser en culture les espaces partagés ? On en parle avec François Boudart, manager de Co-Guest House, Delphine Jenart, chargée de projet à Technocité et Paul Vacca, auteur et éditorialiste de Trends Tendances.