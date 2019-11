Tendances Première : Tu comprendras ta douleur (Ed. Fayard). Avec le Dr. Gahagnon sur Auvio

Pourquoi a-t-on mal et que faire pour que ça cesse ? La douleur est un domaine immense et complexe. Ses mécanismes varient selon qu’il s’agit d’une douleur utile, passagère ou chronique et invalidante. De plus la douleur est intime et propre à chaque individu. Dans « Tu comprendras ta douleur » (Ed. Fayard), les deux médecins formés à l’écoute du patient, le Dr. Alain Gahagnon et le Dr. Martin Winckler, font le point sur les préjugés, les inégalités, les insuffisances et les brutalités face à la douleur. Soit une prise en compte dans toutes ses dimensions : physique, psychique, sociale, familiale et intime. Le Dr. Alain Gahagnon est en studio pour en parler.