Tendances Première : Les ados, l'amour et le sexe ! sur Auvio

Les ados, l’amour et le sexe. L’Ado, ce petit être complexe, si difficile à cerner, parfois même à supporter devient carrément étrange lorsqu’il tombe amoureux. L’actualité nous rappelle combien il est difficile pour les ados de découvrir la sexualité et l’amour de façon neutre et positive. Offrir des repères et permettre aux jeunes d’(aborder ce « cap » avec le plus de sérénité possible n’est pas simple ; mais possible. On en parle avec Alain Héril, psychothérapeute et sexothérapeute, auteur de « Les ados, l’amour et le sexe » (ed. Jouvence) Alain Héril sera à Bruxelles le mardi 19 novembre, www.parents-thèses.be www.alainheril.com

Émission Tendances Première