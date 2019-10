Tendances Première : L'opium des imbéciles (Editions Grasset) sur Auvio

L’opium des imbéciles (ed. Grasset) L’un des défis de nos médias aujourd’hui est de combattre le complotisme et les « fake news ». Encore faut-il comprendre les racines du complotismes. Et c’est ce que fait Rudy Reichstadt, le fondateur et directeur du site ConspiracyWatch.info : « Le complotisme a partie liée avec nos passions tristes : égocentrisme, misanthropie, paresse, lâcheté, peur, jalousie, ressentiment (…) Une très prospère économie du complotisme s’est ainsi mise en place au cours des dernières années. Elle a ses commanditaires, ses laborantins, ses dealers, ses consommateurs occasionnels et ses junkies. Ses idiots utiles et ses imbéciles. » On en parle avec lui.

