Tendances Première : Désobéissance civile sur Auvio

Le droit et la désobéissance civile. La désobéissance, parfois qualifiée de civile, soulève un nombre important d’interrogations fondamentales que nous souhaitons explorer avec vous. Désobéir est-il un droit ? Et si oui, quelle place lui donner ? Quelle place pour le désobéissant face à la justice dans un Etat de droit? Quelle frontière tracer entre désobéissance et insurrection, violence, ou encore révolte ? la désobéissance civile n’est-elle qu’un moyen d’action, ou une fin en soi ? L'EQUAL DAY 2019 qui se déroulera à Flagey, le jeudi 17 octobre prochain nous donne l’occasion de recevoir Olivier Stein avocat de Progress Law, Thomas Deridder, de Equal day et Alain Eraly, sociologue pour en parler.

Émission Tendances Première