Tendances Première : Agroécologie Nord/Sud, plus qu'n concept sur Auvio

Agroécologie nord-sud, plus qu’un concept. Djaki, est un petit producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Il est à Bruxelles pour rencontrer des maraichers de chez nous. Ils travaillent ensemble dans les champs et partagent leurs expériences. En travaillant ils découvrent leurs points communs, leurs différences... Comment font-ils face, chacun, aux changements climatiques ? A la Transition ? Comment mettent-ils en œuvre les pratiques de l’agroécologie ? Quelles sont leurs difficultés communes ? A l’occasion de la Semaine du commerce équitable qui se termine, nous recevrons Djakarida Bitie, producteur de cacao, Swen Gloaguen et Gaël Loicq, maraichers. https://www.facebook.com/lechampduchaudron/ https://www.ecam-meagui.com/content/notre-mission

Émission Tendances Première