Tendances Première : La fabrique du changement 2019 sur Auvio

Transformation, évolution, adaptation, transition, mutation… Ce vocabulaire revient si souvent dans le discours entrepreneurial qu’il est le reflet de profonds bouleversements sociétaux. Encore faut-il pouvoir s’inspirer correctement. Pour échanger autour des bonnes pratiques et innovations qui répondent aux enjeux professionnels, La Fabrique du changement aura lieu pour la première fois en Belgique à Namur, le 24 octobre 2019. On en parle avec Laetitia Gérard et Yannic Delande, alchimistes du changement.

Émission Tendances Première