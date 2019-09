Tendances Première : Mort de honte, Serge Tisseron sur Auvio

Pour sortir de la honte, il faut accepter d’en passer par la rage. Sans elle, impossible de se reconstruire. Tel est le sens de ce récit autobiographique dans lequel Serge Tisseron évoque les hontes qui ont marqué son histoire : celle de ses origines sociales, d’une maladie vécue comme stigmatisante, d’un père écrasé par la faillite familiale. Car longtemps il a vécu avec ce sentiment sans en comprendre les causes réelles. Jusqu’à ce jour récent où, retrouvant une BD qu’il avait créée dans sa jeunesse, un secret enfoui se révèle à lui et lui donne la clé du mystère qui a nourri tout son travail. On reçoit Serge Tisseron, ce matin.

