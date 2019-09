Tendances Première : La méditation c'est bon pour le cerveau. Avec Steven Laureys sur Auvio

La Méditation, c'est bon pour le cerveau (Ed. Odile Jacob) À travers ses recherches sur le cerveau de Matthieu Ricard, Steven Laureys nous montre comment la méditation stimule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière positive. Mais il n’est pas nécessaire d’être moine bouddhiste ou neurologue pour vivre les changements positifs de la méditation. Les bienfaits qui en résultent pour notre santé mentale – moins de stress, un meilleur sommeil, plus de concentration, moins d’anxiété, des effets antidépresseurs et antidouleur… – sont à la portée de chacun d’entre nous.

