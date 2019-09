Tendances Première : Du neuf dans les sacs bleus ! sur Auvio

Du neuf dans les sacs bleus ! En 2018, il a été décidé d’introduire progressivement l’extension du sac bleu PMC vers le nouveau sac bleu, prêt à accueillir plus d’emballages en plastique tels que les barquettes de beure, les pots de yaourts, les films plastiques ….à la demande d’ailleurs de bon nombre de consommateurs qui souhaitent toujours plus trier et recycler. Dès le 1er octobre, la ville de Namur adopte ce nouveau sac PMC. Et en 2021, toute la Belgique l’utilisera ! Notre invité : Patrick Laevers, directeur général de Fost plus.

Émission Tendances Première