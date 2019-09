Tendances Première : Une année pour tout changer ! sur Auvio

Une année pour tout changer (Ed. les Arènes). Après son expérience pilote dans une zone d’éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a été invitée par la ministre belge de l’Enseignement à accompagner 750 enseignants, pendant une année scolaire. Ils ont réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce sans moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont devenus autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés spontanément dans la lecture. Récit de cette aventure pédagogique peu ordinaire avec Céline Alvarez.

Émission Tendances Première