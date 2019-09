Tendances Première : Le Salon Bike 2019 sur Auvio

Salon BIKE 2019. « Découvrir, essayer et conseiller », c’est le mot d’ordre de cette 3ème édition qui aura lieu à Tour et Taxis du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019, en pleine Semaine Européenne de la Mobilité. Cette année, Bike Brussels bénéficie d’un contexte particulièrement favorable : entre les manifestations pour le climat, la mise en place de la « Low Emission Zone » et « Vision Zéro » du nouveau gouvernement bruxellois, cette 3ème édition promet d’être portée par l’actualité. On en parle entre autres avec Raphaëlle Bernard, Kevin Roeland, project manager et Caroline, instagrameuse "A mother in the city"

Émission Tendances Première