Tendances Première : Le Dossier - Les Théories du complot - 02/09/2019

LE DOSSIER Théories du complot Depuis plusieurs années, on ne compte plus le nombre de nouvelles versions alternatives de l'histoire et de l’actualité émergeant parfois des profondeurs de l'Internet. Ce phénomène est généralement qualifié de « théorie du complot ». Que recouvre exactement cette étiquette en vogue ? Est-ce un concept opérant ou un fouillis idéologique permettant de disqualifier, par avance, certains protagonistes du débat public ? Les théories du complot ne constitueraient-elles pas, au fond, les signes avant-coureurs d’une crise sociétale beaucoup plus profonde ? Le livre de Sébastien Chonavey, « Dis, c'est quoi les théories du complot ? » nous permettra peut-être d’en savoir plus….

