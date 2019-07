La huitième édition de la Coupe du Monde féminine se déroule depuis le 7 juin, et s'arrête le 7 juillet en France, pays organisateur pour la première fois. L'occasion de faire le focus sur le football féminin, en pleine révolution. Avec Johanna De Tessières du collectif HUMA et Anaëlle Wiard, ancienne joueuse de football de l'équipe nationale et entraîneuse d'une équipe masculine.

Émission Tendances Première