Tendances Première : Le Dossier - Que faire en cas d'AVC? - 28/06/2019

AVC Une personne sur 6 dans le monde aura un accident vasculaire cérébral (AVC) et, en Belgique, chaque jour 52 personnes présentent un AVC . L’AVC est la première cause de handicap dans les pays occidentaux avec des handicaps lourds tels que la paralysie d’un côté du corps, des troubles du langage, de la vue, de la marche, etc. Pour limiter les séquelles, il faut se rendre aux urgences au plus vite, dès le début des symptômes car les traitements ne sont efficaces que dans les premières heures. Avec Noémie Ligot, neurologue à l’hôpital Erasme.

