Tendances Première : le dossier - Il suffit d’une rencontre (ed. Flammarion) - 05/04/2019

Un travailleur belge sur sept consomme plus de dix boissons alcoolisées par semaine, selon une enquête du prestataire de services RH Securex menée auprès de plus de 1600 travailleurs. Après qu’un ancien buveur lui a sauvé la vie en le sortant de l’alcoolisme, Patrick Buchard a décidé lui aussi de venir en aide aux malades alcoolodépendants. Fort de son expérience personnelle, crée en 1989 le premier cabinet spécialisé dans les problématiques de l’alcool en entreprise. Il met en place une méthode innovante : le sevrage ambulatoire au poste de travail. Son combat ? Sortir les salariés alcoolodépendants de leur placard et de leur dépendance en les réintégrant à la vie de leur entreprise.

Émission Tendances Première