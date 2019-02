Tendances Première : LE DOSSIER - Batibouw vers un habitat plus petit - 22/02/2019

À travers le thème « New way of Living », BATIBOUW tient compte de l’évolution du mode de vie. De plus en plus de personnes et un habitat de plus en plus « petit » ? Comment un espace sans doute plus réduit peut-il devenir grand ? Les trucs et astuces des architectes et des conseillers en aménagements d’espaces pour maximiser le rangement sans avoir l’impression de vivre dans une « maison – bateau » ? Une petite salle-de-bain ou une petite cuisine ne sont pas forcément des désavantages ? Que privilégier lorsqu’on doit maximiser un petit espace en fonction de la destination qu’on veut lui donner (espace de rangement, espace à vivre, espace sanitaire, etc.) ? Aménager du plus petit, est-ce forcément moins cher ? Avec Frédéric François - Directeur de Batibouw 2019, Arielle Rompen – architecte du cabinet Architecture Wolfs et Xavier Jacobs van Merlen - Directeur Marketing et commercial chez Camber.

Émission Tendances Première