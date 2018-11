Tendances Première : LE DOSSIER - Pas drôle le cambriolage ! - 09/11/2018

LE DOSSIER Pas drôle le cambriolage ! 52.816 cambriolages recensé en Belgique en 2017. Au-delà du vol, souvent des séquelles émotionnelles et psychologiques. La Plateforme Prévention Cambriolages, créée par plusieurs personnes ayant personnellement vécu un cambriolage a pour objectif de sensibiliser les Belges aux risques et aux conséquences de ceux-ci. Pour ce faire, elle lance, deux fois par an, une enquête nationale en collaboration avec iVOX. Pour sa première enquête, la Plateforme se concentrera essentiellement sur les séquelles émotionnelles. Ce type d’étude n’a encore jamais été réalisé au niveau national. Dans le cadre de cette initiative, des conseils seront également dispensés en matière de mesures préventives et de solutions visant à éviter un cambriolage.

