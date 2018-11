Avec ses 3 ouvrages sur le sujet, Christelle Petitcollin nous a éclairé et a décrypté le portrait du manipulateur et du manipulé. « Je pense trop », « Je pense mieux » et « Pourquoi trop penser rend manipulable » (ed. Trédaniel) ont rencontré un vif succès. Elle revient en Belgique pour animer des ateliers. On profite de son passage pour faire le point.

Émission Tendances Première