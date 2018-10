Tendances Première : LE DOSSIER - KIKK Festival : les cultures numériques et créatives -...

La 8ème édition du Kikk Festival réunira une fois de plus des conférenciers, entrepreneurs, artistes et exposants talentueux issu de domaines variés et complémentaires : arts, sciences, économie, technologies, design, communication… Tout pour mieux connaitre la culture numérique. Avec Tanguy Goretti pour parler du vélo électrique Cowboy, la photographe et plasticienne Luce Moreau et Flora Six du Kikk Festival.

Émission Tendances Première