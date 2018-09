Tendances Première : Le Dossier - L'esthétique environnementale - 28/09/2018

Dans son livre "Devant la beauté de la nature" (Allary Ed.), Alexandre Lacroix nous explique que notre sensibilité à la beauté des paysages est constitutive de notre humanité. Mais qu’elle est menacée. Nous ne vivons plus autant que nos ancêtres au rythme du soleil et des saisons ; nos sens s’émoussent. La modernité nous éloigne de la nature. La crise écologique est donc liée à une crise esthétique : rendue insensible à la beauté de la nature, l’humanité se sent autorisée à la saccager.

