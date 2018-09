Tendances Première : Le Dossier - Le droit collaboratif - 21/09/2018

Négocier plutôt que s’affronter, c’est la posture du droit collaboratif. La procédure judiciaire peut s’avérer longue, coûteuse et pénible. Nombreux sont les clients qui attendent aujourd’hui de leur avocat une solution qui rencontre leurs priorités et leurs besoins plutôt qu’une confrontation devant les tribunaux, avec le risque de se voir imposer des mesures qu’ils estimeront inadaptées. A ne pas confondre avec la médiation… On en parle avec Fabienne Hoge avocate, et Anne Marie Boudart, avocate.

Émission Tendances Première