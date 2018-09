Tendances Première : Le Dossier - Smart Farming - 14/09/2018

Agribot, surveillance des cultures par des drones, identification des mauvaises herbes par smartphone, … Le Smart Farming est la dissémination de technologies diversifiées combinée à une utilisation accrue d’informations collectées et traitées. Les agriculteurs y ont recours dans les activités de production et de distribution de produits agricoles, ainsi que dans la régulation des approvisionnements en intrants (eau, engrais, énergie, etc.). Où en est-on chez nous ? Réponses avec René Poismans directeur général du centre wallon de recherche agronomiques, Fanny Deliège (Digital Wallonia) Olivier De Backer à la tête d’une entreprise de travaux agricoles digitalisés. …

Émission Tendances Première