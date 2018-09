Tendances Première : Le Dossier - La pleine conscience pour les seniors - 13/09/2018

Pleine conscience et les séniors L’avancée en âge touche tous les aspects de la vie… Les besoins évoluent et nécessitent des adaptations physiques, psychologiques et psychosociales. Les priorités se transforment, prennent une autre dimension. Donner du sens à sa vie devient une nécessité, accueillir les expériences passées et vivre en paix avec celles-ci également. Le programme MBCAS (Mindfulness-Based Cognitive Approach for Seniors) est novateur et parfaitement adapté aux spécificités des seniors. Il invite les participants à s’initier à la pleine conscience à travers huit séances espacées dans le temps. Avec Claude Maskens, psychothérapeute qui forme à la pleine conscience dans le cadre d'un certificat proposé par l'Université libre de Bruxelles et Jackie Attala qui anime des ateliers qui lient pleine conscience et créativité.

Émission Tendances Première