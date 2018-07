Nous faisons le point sur la situation actuelle tout en essayant de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi autant de voitures et si peu de vélos en Wallonie et à Bruxelles ? Va-t-on vers un changement de mentalité ? Nous reviendrons également sur le rôle des mouvements et associations présents autour de la table.

Émission Tendances Première