Tendances Première : Le Dossier - "Manuel de l'anti-tourisme" ed. Ecosociété - 26/07/2018

Le tourisme est la première industrie mondiale, même s’il est pratiqué par seulement 3,5 % de la population… Un luxe réservé aux occidentaux qui, depuis l’avènement des congés payés, ont intégré « un devoir d’ailleurs et de loisirs ». Mais qui n’a pas senti ce malaise, dans une boutique de souvenirs ou sur une plage des Caraïbes couvertes de baigneurs blancs ? Rien ne semble pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre coins du monde. Pouvons-nous nous évader du tourisme ? Rodolphe Christin nous invite à retrouver l’essence du voyage : préférer le chemin à la destination, et « disparaître » plutôt qu’apparaître partout. Avec Rodolphe Christin, auteur du livre et Jean-François Pollet, journaliste.

Émission Tendances Première