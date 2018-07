Tendances Première : Le Dossier - "Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations ?"...

Les chiffres sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Les big data nous permettront-elles de créer une nouvelle science de la société, aussi performante que les sciences de la nature ? L’auteur décortique de nombreux cas concrets de quantification de nos activités, en les comparant aux mathématisations réussies de la physique. Avec Pablo Jensen, physicien et auteur du livre.

Émission Tendances Première