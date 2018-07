Tendances Première : Le Dossier - Le trouble déficitaire de l'attention - 19/07/2018

Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité C'est un trouble qui peut toucher les enfants comme les adolescentes et les adultes. Que sait-on aujourd'hui au juste sur ce Trouble de l'Attention ? Quelle est la meilleure prise en charge possible ? Comment encadrer les parents dont l'enfant présente ce Trouble ? Avec Xavier van Oost, coach certifié et spécialisé en éducation, guidance et accompagnement du TDA/H. Pascale de Coster, directrice de l'ASBL TDA/H Belgique

Émission Tendances Première