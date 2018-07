Tendances Première : Le Dossier - Ultra trails : les joggeurs de l'extrême ! - 18/07/2018

C'est devenu une mode depuis quelques années : repousser les limites du corps humain pour se lancer dans de longues courses à pieds. Les trails ou les ultra trails attirent de plus en plus de sportifs. Culte de la performance, drogue de l'effort, immersion dans la nature : qu'est ce qui fait courir tous ces ultras ? Avec Nicolas Goffe, ultra trailer et Christophe Thomas, ultra trailer et fondateur du concept TraKKs.

Émission Tendances Première