Les vacances, on y est ! Mais comment voyager respectueusement ? Comment adapter nos habitudes de consommation tout en respectant les pays que nous visitons ? Qu'est-ce que l'éco-tourisme ? On en parlera avec Pierrette Nicolosi, administratrice chez Altervoyages asbl, Paul Lorsignol du tour opérateur Travel Sensations et Miguel Cotton professeur à l'ULB.

Émission Tendances Première