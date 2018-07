Tendances Première : Le Dossier - Sans gras, ni sucre ou presque ' (Editions Flammarion) -...

Sans gras, ni sucre ou presque ! (Editions Flammarion) Les chiffres de l’obésité ne cessent de croître : l’Organisation Mondiale de la Santé estime que, si la tendance actuelle se confirme, près d’un quart de la population mondiale sera obèse en 2045. Il semble plus que temps d’inverser la tendance ! Le chef pâtissier, Benoît Molin et le docteur Boris Hansel nous ont donc concocté cet ouvrage plein de conseils nutritionnels et de recettes gourmandes pour toujours déguster des douceurs, tout en restant attentifs à notre santé !

Émission Tendances Première