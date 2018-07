Tendances Première : Le Dossier - L'amour qu'elle n'attendait plus (Editions Hugo New Life) -...

L’amour qu’elle n’attendait plus (Editions Hugo New Life) Nouvel ouvrage de Jean-Claude Kaufmann, sociologue du couple et de la famille qui aborde la quête de l’amour sous la forme d’un roman épistolaire. Comment lutter contre les liens parfois toxiques qui se forment au sein de certains couples ? Jean-Claude Kaufmann nous donne à réfléchir sur le sens véritable du mot amour !

Émission Tendances Première