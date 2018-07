Tendances Première : Le Dossier - Yoga mania ! - 03/07/2018

Le 21 juin dernier, c’était la Journée Mondiale du Yoga. Instaurée en 2014 par l’ONU, à l’initiative du premier ministre indien, Narendra Modi, l’objectif de cette journée est de mettre en avant les bienfaits de la pratique du yoga. Cette discipline indienne devenue patrimoine mondial est pratiquée dans le monde par, selon les estimations, 200 à 300 millions de personnes. Et si on profitait de l’été pour s’y mettre ! Nos invités : Bernadette Erpicum, organisatrice du Brussels Yoga Day, Annick Millette, professeure de Yoga et Cécile Laruelle, professeur de Yoga pour enfants.

Émission Tendances Première